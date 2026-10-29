挪威能源公司Equinor将2026年石油和天然气产量增长预测从3%上调至约4%。其第三季度营业利润增长逾一倍，达到119.6亿美元，而一年前为52.7亿美元，OilPrice报道。

该公司的调整后营业收入为123.5亿美元，略高于分析师共识预期的121.9亿美元。与此同时，调整后每股收益为1.20美元，而分析师预期为1.37美元。

国际项目推动产量增长

Equinor按其在项目中所占份额计算的季度产量达到每日216.6万桶油当量。一年前，该指标为每日213.0万桶油当量，分析师预测为每日212.9万桶。

国际油气业务板块的产量增长21%。英国的Adura、巴西的Bacalhau以及计划内停产规模的减少推动了这一增长。与此同时，挪威大陆架的产量大致维持在上一年第三季度的水平。Halten East、Verdande和新井抵消了自然产量下降，以及Johan Castberg和Troll的非计划损失。

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在美国，尽管陆上产量增长，但由于海上设施的计划性停产和自然产量下降，产量有所减少。

价格和炼油支撑利润

该公司在欧洲销售天然气的平均价格为每百万英国热量单位20美元，液态烃的平均价格为每桶92.30美元。更高的价格支撑了上游业务收入，而高炼油利润率和生产表现使Mongstad工厂作出了创纪录的贡献。

Marketing, Midstream and Processing部门的调整后营业收入为8.93亿美元，高于分析师预期的7.93亿美元。与此同时，Crude, Products and Liquids业务录得亏损：在紧张的海运市场背景下，衍生品头寸的负面影响超过了石油产品贸易的收益。

税后经营活动现金流（不计营运资本变动）同比增长53%，至81.4亿美元。Equinor还宣布季度股息为每股0.39美元，并批准了2026年最后一批、规模最高达11.25亿美元的股票回购。

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