欧盟正为乌克兰筹备一揽子紧急援助计划以度过寒冬——科雷茨基

在俄罗斯对能源基础设施发动袭击的背景下，欧盟与乌克兰已着手筹备冬季援助方案。 乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基11月16日表示，所需设备包括发电机、充电站和公交车，双方还就协助建设横跨第聂伯河的桥梁和渡口进行了讨论。

据这位政府首脑称，乌克兰和欧盟目前正在商讨该援助方案的具体内容，该方案旨在帮助乌克兰各城市应对俄罗斯炮击造成的后果。

“我们正与欧盟共同制定针对乌克兰的冬季紧急援助方案的具体内容：发电机、充电站、公交车，以及在桥梁和渡口建设方面的援助，以确保第聂伯河两岸之间的可靠交通连接，”总理写道。

具体而言，发电机和充电站旨在确保在能源基础设施受损的情况下提供额外的电力供应。与此同时，针对公交车、桥梁和渡口提供的援助，旨在维持第聂伯河两岸之间的交通联系。

科雷茨基强调，为应对俄罗斯对基辅、第聂伯、扎波罗热、哈尔科夫、敖德萨及其他乌克兰城市发动袭击所造成的后果，紧急援助势在必行。

总理特别提到了11月15日俄罗斯袭击后能源系统的状况。据他介绍，针对输电线路和变电站的袭击导致多个地区发生大范围停电。 据政府首脑透露，在俄罗斯炮击后，能源部门正竭力恢复电力供应。与此同时，由于受损范围广泛且形势严峻，亟需国际合作伙伴提供额外支持。

科雷茨基强调，乌克兰期待在近期获得援助。正因如此，各方正致力于尽快敲定设备及其他必要资源的最终清单。

总理计划于11月16日在布鲁塞尔与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩会晤时，讨论冬季紧急援助方案的关键细节。

据科雷茨基称，乌克兰方面希望尽快通过最终决定，并期待首批援助物资能迅速抵达。

“我期待该决定能最终获得通过，首批必需物资能尽快运抵乌克兰。感谢欧洲伙伴们的支持，以及他们迅速做出这些极其必要决定的意愿，”科雷茨基写道。

值得一提的是，德国将向乌克兰额外拨款2亿欧元，用于冬季准备工作。

欧盟将向乌克兰提供500台发电机和浮桥，以帮助其做好过冬准备。

爱沙尼亚将向乌克兰额外提供650万欧元用于冬季准备工作。

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