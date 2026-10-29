芬兰向昂卡洛核燃料处置库颁发许可证——OilPrice

芬兰政府向Posiva公司颁发了运营位于欧拉约基市镇的昂卡洛乏核燃料处置库的许可证。正如OilPrice报道，该设施将成为全球首座此类永久处置库。

在最终处置开始前，Posiva必须完成设施投运阶段，并开展必要的测试和检查。这些工作还必须由芬兰辐射与核安全局STUK审查和批准。该公司尚未公布开始处置的确切日期。

位于400米深处的处置库

昂卡洛由用于封装燃料的地面设施和地下处置库组成。它位于约400米深处的结晶岩中，该岩层的年龄估计接近20亿年。该项目设计可容纳最多6,500吨乏核燃料。

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来自奥尔基洛托和洛维萨核电站的燃料组件计划密封在厚实、耐腐蚀的铜容器中。在被置入岩石中钻出的竖井后，它们将被遇湿膨胀的膨润土包围。地下隧道计划使用钢筋混凝土塞封闭。

自开工以来已过去22年

Posiva首席执行官伊尔卡·波伊科莱宁称，政府的决定对公司和芬兰而言是历史性的一天。据他表示，自开工以来已过去22年，在投入运行前仍需完成规定的检查。

芬兰气候与环境部长萨里·穆尔塔拉表示，该国40多年来一直系统性地致力于为乏燃料最终处置寻找解决方案。她强调应负责任地使用核能——从建设电站到燃料的最终处置。

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