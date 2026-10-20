由于来自中国和印度尼西亚的供应减少，以及部分消费者从天然气转向煤炭带来的需求增强，未来几个月亚洲动力煤价格将保持高位。评级机构Fitch Ratings发布了这一预测，OilPrice报道。

印度尼西亚的限制

近几周，中国煤炭价格达到三年来的最高水平。其中一个因素是来自关键出口国印度尼西亚的供应受限。印度尼西亚政府下调了煤炭开采公司的生产配额，采矿和出口行业政策的不确定性也加剧。

强烈的厄尔尼诺现象还减少了降雨量并降低了河流水位，使通过驳船将煤炭运往出口港口变得更加困难。

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中国煤炭产量下降

中国国内煤炭产量今年也在下降。5月发生16年来死亡人数最多的矿难后，当局加强了安全检查，并下令暂停山西省多座煤矿的运营。山西省是该国主要产煤地区之一。

政府数据显示，中国9月原煤产量较8月增长6.4%，为5月以来最高水平。同时，这一产量比上年9月低6.8%。

Fitch Ratings认为，印度尼西亚出口量的不确定性、中国较低的产量以及日本和韩国的高需求将支撑地区价格。该机构将持续的需求与中东冲突背景下从天然气转向煤炭联系起来，尤其是对高热值煤炭的需求。作为全球煤炭价格基准的纽卡斯尔期货较战前水平上涨30%。

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