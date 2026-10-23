在土耳其伊斯坦布尔，国际能源署执行主任法提赫·比罗尔表示，能源危机将在2027年以某种形式持续。他在COP31前举行的一场投资峰会上以远程方式作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

比罗尔表示，世界事件和各国能源政策没有理由让人期待局势将在明年恢复正常。他指出，如果不出现新的问题，世界将继续克服危机带来的后果。

霍尔木兹海峡局势的影响

国际能源署负责人表示，霍尔木兹海峡的危机影响经济、农业和能源领域。据他称，这迫使政府、企业和投资者重新审视短期和长期战略。

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比罗尔还将此与1973年和1979年的石油危机作比较；在他看来，这些危机推动了核能发展和汽车效率提升。

电气化提议

比罗尔概述了一项提议，即到2035年将电力在全球能源消费中的占比从23%提高至35%。将在安塔利亚举行的峰会上提议各国支持这一承诺。

他认为，更高的电力占比将加强能源安全并减少排放。这也应向投资者和资本市场发出明确讯号。比罗尔称，政府参与程度和就电气化达成协议是COP31成功的两个关键指标。

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