日本将拨款70亿美元补贴燃料——OilPrice

日本政府决定从储备资金中拨出约70亿美元，即1.1万亿日元，用于继续补贴汽油及其他燃料。OilPrice报道称，援引日本媒体消息，这笔资金将有助于在进口原油和石油产品成本上涨的背景下抑制零售价格。

计划逐步取消支持

补贴计划于3月推出，当时中东战争已经开始。借助该计划，日本国内汽油平均价格维持在每升170日元——约每升1.08美元，或每加仑约4.10美元。

与此同时，日本政府计划从12月起逐步减少支持。首相高市早苗表示，汽油零售价格上限将每月每升上调5日元。她没有说明补贴计划何时会完全终止。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

能源进口成本

OilPrice写道，汽油、柴油和航空燃料补贴每月耗费东京数十亿美元，并日益对公共财政造成压力。

该刊物称，在战争开始前，日本超过90%的原油进口来自中东，其中约70%的供应由油轮经霍尔木兹海峡运输。OilPrice还指出，在海峡关闭、油价飙升以及运费和保险成本上涨后，日本的石油进口支出达到创纪录水平。

日本还开始从战略储备中释放石油，这是国际能源署协调的释放4亿桶石油和石油产品计划的一部分。

关注我们在