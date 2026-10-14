由于电力需求快速增长，印度可能上调其到2035年投运新建燃煤电站的计划。印度中央电力局局长甘夏姆·普拉萨德表示，OilPrice报道称。

计划可能增加

去年，印度计划到2035年将燃煤发电装机容量增加97吉瓦，并使其装机规模达到307吉瓦。目前，该国拥有231吉瓦的燃煤装机容量。

普拉萨德表示，过去一年电力需求的增长表明有必要调整扩张参数。他认为，新增燃煤装机容量可能增至105吉瓦，甚至150吉瓦。这名官员解释称，这是因为需要拥有能够满足不断增长需求的稳定电力供应来源。

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煤炭与可再生能源

根据芬兰能源与清洁空气研究中心的数据，截至2026年8月，印度的煤炭和褐煤装机容量为231吉瓦，占该国全部发电装机容量的42%。与此同时，不包括大型水电站的可再生能源装机容量增长至243吉瓦，占总装机容量的44%。

2025年8月，可再生能源的装机容量为193吉瓦，占已安装容量的39%。此外，印度计划到2047年将核电装机容量从目前的8.8吉瓦提高至100吉瓦，并在2033年前在国内建成五座小型模块化反应堆。

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