OilPrice：印度预计10月LNG进口量将创纪录达280万吨

印度在2026年10月可能进口创纪录的280万吨液化天然气，较去年同期增长18%。与此同时，该国西海岸的指示性价格达到每百万英热单位32至33美元，而一年前为11美元，OilPrice报道。

截至发稿时，约250万吨LNG已运抵该国。据该媒体报道，来自卡塔尔和阿拉伯联合酋长国的供应量在10月较9月分别增长80%和30%。此前，卡塔尔在2025年印度2490万吨LNG进口量中占约45%。

需求超过国内产量

印度的天然气消费量从2022年的600亿立方米增至2025年的685亿立方米。过去四年，国内产量一直维持在每年340亿至360亿立方米，而2026年9月同比下降4%，至27.3亿立方米。

国内天然气在该国消费中的占比从2022年的57%降至2025年的50%，并在2026年4月至9月降至47%。需求与产量之间的缺口越来越多地由进口LNG填补。

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化肥和城市燃气网络支撑采购

化肥生产约占印度天然气需求的29%，城市燃气配送网络则占另外28.5%。过去六个月，由于价格高昂及资源供应有限，大多数行业的天然气消费量下降了10%至25%。与此同时，化肥生产商的需求下降约2%，而城市网络的消费量增长约20%。

城市网络的天然气消费量从2025年8月的13.8亿立方米增至2026年8月的16.7亿立方米。近几个月，LNG在该细分市场供应中的占比约为45%，而一年前为38%。

来自电力行业的额外需求风险

OilPrice指出，煤炭短缺可能促使发电厂更积极地使用燃气发电能力。7月至9月，煤炭发电量增长12.5%，而由于季风降雨疲弱，夏季水力发电量同比下降20%。据该媒体报道，印度191座燃煤电厂中有95座的燃料库存处于极低水平。

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