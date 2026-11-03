印尼近期不太可能出口电力，因为高企的国内需求仍是优先事项。兼任该国能源与矿产资源部长的下游化与能源转型统筹部长巴赫利尔·拉哈达利亚11月2日在雅加达表示，据亚洲新闻台报道。

出口将取决于价格

拉哈达利亚表示，如果潜在买方国家同意印尼政府设定的价格，出口是可能的。如果无法就价格达成协议，当局将首先保障国内需求。

这位部长指出，政府已经核算了电力出口价格。他还敦促国有投资基金Danantara不要屈从于试图压低价格的外国方面的游说。他表示，出口许可由该部而非Danantara发放。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与新加坡关系的背景

拉哈达利亚没有点名可能成为电力买家的国家。与此同时，新加坡此前已向企业有条件批准从印尼进口低碳电力。

上个月，印尼也开始削减对新加坡的天然气出口，将部分资源转用于国内发电需求。据该消息来源，印尼每天重新调配3100万标准立方英尺天然气：其中1500万来自纳土纳，1600万来自苏门答腊。来自纳土纳的天然气被输送至PLN Batam，而来自苏门答腊的供应则被重新调配，以满足巴淡岛、民丹岛和苏门答腊的需求。

拉哈达利亚表示，对新加坡的天然气供应削减约为8%，在他看来仍处于最低合同义务范围内。在新加坡，天然气用于发电的比例约为95%。

关注我们在