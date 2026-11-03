加拿大和欧盟在蒙特利尔举行的为期两天的峰会上同意加强在能源安全、能源转型和清洁技术供应链领域的合作。双方在一份长达七页的联合声明中阐述了相关协议，Climate Home News报道。

在该文件中，加拿大和欧盟承诺将在关键矿产、绿色电网、能源来源、电力储能系统以及能源基础设施保护等领域加强合作。双方还计划深化在技术价值链中的产业合作，并消除双边贸易壁垒。

关键矿产与投资

欧洲投资银行宣布将在加拿大开展新阶段工作，首先将加快对关键矿产的投资。该行副行长尼古拉斯·比尔表示，双方希望将伙伴关系转化为对实际项目的投资，涵盖从开采和加工到再循环利用的各个环节。

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Clean Energy Canada政策与战略总监乔安娜·基里亚齐斯称，这一决定是峰会为数不多的具体行动之一。她表示，在能源可负担性、竞争力和能源安全问题上，电气化应继续是该伙伴关系的关键指引之一。

LNG出口研究

加拿大和欧盟还同意评估跨大西洋长期能源互联的可能性。特别是，双方将联合开展一项关于向欧洲出口液化天然气可行性的长期研究。双方没有宣布支持此类出口的即时投资。

峰会期间，双方还讨论了欧盟碳边境调节机制（CBAM）。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩称这一问题是贸易摩擦点。她与加拿大总理马克·卡尼在新闻发布会上表示，在寻求共同解决方案方面已取得进展，但有关这一问题的谈判尚未结束。

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