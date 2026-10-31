英国大臣约翰·希利表示，如果新的海上风电站项目无法降低消费者的电费账单，部长们将不会批准这些项目。正如《卫报》报道，该决定将适用于申请获得国家补贴合同的新海上风电项目。

新项目的条件

希利表示，政府只有在认为英国电网能够将全部发电量输送给消费者且不会进一步增加成本时，才会批准此类项目。他解释说，建设无法接入电网的发电能力、随后又为其停运付费是没有意义的。

这位大臣表示，这一做法将在下一轮可再生能源拍卖中实施。同时，他强调，清洁电力应有助于减轻账单对国际天然气价格的依赖，但向清洁电力的转型必须以适当的速度，在合适的地点，并在具备电网基础设施的情况下进行。

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电网成本与预算削减

英国政府担心，强制限制风电发电量的成本可能会推高账单。由消费者缴费资助的国家能源系统运营商Neso，在电缆网络输送能力不足时，被迫向风电场支付停止发电的费用。

国家审计署9月警告称，到2030年，家庭和企业为解决这一问题可能面临每年高达78亿英镑的成本。希利还表示，如果没有近年来投运的可再生能源产能，今年天然气价格飙升将对家庭和企业造成更严重的冲击。

此番声明是在宣布削减能源部门预算超过30亿英镑之后作出的，其中很大一部分将用于国防开支。具体而言，鼓励将燃气锅炉更换为电动热泵的项目将被削减7.41亿英镑。可再生能源专家警告称，此类削减可能阻碍实现清洁供暖目标。

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