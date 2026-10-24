肯尼亚能源和石油部宣布，为图尔卡纳县南洛基查尔的原油征集商品名称。公民提交的提案将受理至10月29日。该名称计划用于在全球市场推广肯尼亚石油，Nation Kenya报道。

为开采和出口做准备

商业石油开采计划于2026年12月1日开始。持有南洛基查尔T6和T7区块开采许可证的Gulf Energy公司，打算于11月1日开始钻探。在初始阶段，石油将通过卡车运往蒙巴萨，以便进一步出口。

在计划于2026年至2032年实施的项目第一阶段，Gulf Energy计划日产2万桶石油。自2033年起，该公司打算将这一数字提高至日产5万桶。

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名称要求及石油特性

该部指出，选定的名称将在未来数十年成为肯尼亚石油的商业标识，且必须适合在肯尼亚和国外注册为商标。没有国际规则要求各国为其石油命名商品名称，但这对其在市场上的知名度很重要。

南洛基查尔石油被描述为轻质低硫原油，这使其炼制成本更低，适用于生产汽油、柴油和航空燃料。同时，其石蜡含量较高，因此在运输过程中需要在管道或卡车中加热，这可能增加物流成本。

2019年至2020年间，这种石油的试验批次曾被出口，以评估其在全球市场上的前景。据该媒体报道，这些批次可能较基准布伦特原油存在折价。

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