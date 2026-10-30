埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹和雪佛龙负责上游业务的总裁克莱·内夫取消了参加ADIPEC能源会议的计划。该会议将于11月2日至5日在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行。原因是安全担忧，OilPrice报道称，消息援引路透社消息人士。

伍兹和内夫原计划参加这项石油行业最大的年度活动之一。与此同时，截至周四，伍兹的名字仍保留在会议的在线日程中。埃克森美孚和雪佛龙未对取消行程的报道发表评论。

该地区的安全局势

两家公司高管作出这一决定之际，华盛顿正在考虑对伊朗发动新的军事行动的可能性。美国总统唐纳德·特朗普曾表示，美国不会在11月3日的中期选举前攻击伊朗，但随后也承认再次进行军事行动的可能性。

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据OilPrice报道，自5月以来，阿拉伯联合酋长国未遭受伊朗袭击。在沙特阿拉伯，本月胡塞武装的袭击目标为利雅得国际机场和沙特阿美总部。上周，美国国务院命令部分美国外交官离开该王国。

对ADIPEC的预期

沙特阿拉伯已因袭击后的航空交通中断，将年度未来投资倡议推迟至2027年。尽管几名大型石油公司高管被从演讲嘉宾名单中移除，本月在利雅得举行的WPC能源大会仍然举办。由于机场关闭，一些代表不得不前往邻国才能乘机回国。

ADIPEC组织方预计将创下参会纪录：去年，由国有石油公司ADNOC举办的该活动吸引了近24万人参加。今年的展会预计将汇集来自170多个国家的参与者。预计将有超过120家美国公司参加该活动，这是仅次于中国的第二大国家代表团。英国石油公司首席执行官梅格·奥尼尔和挪威国家石油公司Equinor首席执行官安德斯·奥佩达尔也仍在日程中。

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