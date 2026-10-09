中国决定在暂停一周后恢复成品油出口。据OilPrice援引路透社未具名贸易消息人士报道，北京批准10月汽油、柴油和航空燃料出口总量为370万公吨。

出口暂停一周

10月1日，外界获悉供应已暂停。当时，路透社援引消息人士报道称，中国国有企业甚至取消了已经计划好的燃料出口批次。

根据报道中引用的Kpler估计，中国柴油和瓦斯油的商业库存比战前水平低约2000万桶。根据这些数据，汽油库存比北京希望在出口恢复正常前重建的水平低约900万桶。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

柴油市场

Sparta Commodities高级石油市场分析师June Goh向CNA表示，暂停成品油出口配额向市场发出了信号，即由于霍尔木兹海峡可能发生新的袭击，中国对来自中东的原油流动安全性没有把握。

在暂停前，中国一直在增加燃料出口。官方海关数据显示，8月成品油出口达到601万吨，同比增长12.7%，为2024年3月以来最高水平。OilPrice认为，若恢复供应的信息得到证实，可能会缓解柴油市场的紧张局面，该市场价格正处于创纪录水平。

关注我们在