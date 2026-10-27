中国敦促 PetroChina、Sinopec 和 CNOOC 提高产量——OilPrice

中国国家能源局呼吁该国最大的油气公司——PetroChina、Sinopec、CNOOC及其他生产商——扩大产能、增加投资，并加快建设国家石油和天然气供应基地。正如OilPrice报道，该指令在10月21日的会议后发布；其要求石油产量稳定增长，并加快扩大天然气产量。

储备满足部分需求

据该媒体报道，2月伊朗战争开始时，中国在商业和战略储备设施中拥有13亿至14亿桶石油。这使中国炼油商能够在布伦特原油价格超过每桶100美元时减少海外采购。根据OilPrice的估算，6月中国石油进口量比2025年平均水平低440万桶/日。

9月，中国炼油厂加工了约1399万桶/日的石油。国内产量为443万桶/日，进口量为903万桶/日。分析人士估计，约53万桶/日的差额通过从储备中提取石油来弥补。截至10月19日当周，中国陆上库存估计为11.92亿桶——比5月高点少1.62亿桶。

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寻找伊朗石油的替代来源

OilPrice写道，根据Kpler的估算，截至10月5日，可供应至中国的伊朗石油浮动库存已降至不足100万桶，随后被耗尽。此前，折价伊朗石油对中国独立炼油厂十分重要。如今，在高运费的情况下，它们可能不得不以来自中东、非洲和其他地区的更昂贵供应替代这些数量。

据中国官方媒体报道，10月21日，中国与俄罗斯联邦——侵略国——同意支持寻求扩大石油领域合作的企业。双方没有宣布有关供应量的具体新承诺。2025年，中国石油产量达到创纪录的约2.16亿吨，天然气产量超过2600亿立方米。与此同时，9月该国进口的石油量超过其国内产量的两倍。

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