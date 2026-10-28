在海运费率较10月初的创纪录水平下降后，中国炼油商正在从西非和巴西采购原油。OilPrice报道称，援引彭博社贸易消息人士的话称，一些炼油商以较ICE布伦特报价每桶最高20美元的溢价，购买了12月交付的原料。

运费率下降

10月初，从大西洋盆地向亚洲运输石油的成本大幅上涨。根据彭博社援引的Vortexa数据，从美国墨西哥湾沿岸向韩国运输一桶石油的费用超过42美元，从巴西到中国为39美元，从西非到中国为32美元。

随后，这些航线的费率均下降了约每桶10美元。彭博社消息人士称，这促使中国炼油厂购买来自赤道几内亚的Ceiba原油、来自安哥拉的Saturno原油以及来自巴西的Mero原油。

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替代油种的竞争

与此同时，与印度争夺来自俄罗斯远东地区、即侵略国俄罗斯的ESPO油种的竞争，推高了其价格。被称为“teapots”的中国独立炼油商正在寻找最便宜的可获得原料货物。

本月早些时候，从美国前往亚洲的超级油轮航程成本曾达到8000万美元，上周约为6000万美元。OilPrice指出，由于运输成本高昂，亚洲炼油商订购的11月交付美国原油不多。

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