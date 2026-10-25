哥伦比亚政府宣布了一项规模为2.7万亿哥伦比亚比索、约合8.55亿美元的方案，以降低厄尔尼诺期间停电的风险。该计划包括为能源公司提供融资、增加天然气进口、调整伊图安戈大坝的运行方式，以及为节约用电的消费者提供激励，据《里约时报》报道。

部分资金需要批准

在公布的总额中，政府请求哥伦比亚国会以加快程序从2026年预算中拨付1.2万亿比索，约合3.8亿美元。另有1.5万亿比索，约合4.75亿美元，已承诺用于能源行业的需求。

总统发言人米勒·索托还表示，计划将卡塔赫纳天然气进口码头的能力提高至每日580亿英热单位。此外，当局计划为安蒂奥基亚省伊图安戈大坝的运行提供技术灵活性。总统将2026年12月31日定为主要措施的最后期限。

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水位偏低与更昂贵的火电发电

哥伦比亚气象研究所IDEAM于10月8日宣布出现厄尔尼诺现象，并估计该现象至少持续到2027年3月仍将保持强或非常强的概率为83%。厄尔尼诺通常会给哥伦比亚带来较为干燥的天气，对该国水电行业造成额外压力。

根据能源市场运营商XM的数据，截至2026年10月23日，水库的可用蓄水容量为76.5%，而一年前为83.4%。10月21日，火电站在发电量中的占比达到38.8%，而一年前为9.7%。9月，平均现货电价同比上涨126%，至每千瓦时688比索。

节约用电可获折扣

根据节能计划，用电量比个人目标水平低超过10%的消费者可获得账单折扣。超过目标水平10%以上的消费者将支付附加费。能源监管机构CREG表示，在纳入报告范围市场的520万消费者中，81.4%节约了用电或未超过设定限额。

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