10月13日，古巴废除了自1938年和1959年起生效的石油法律，并为碳氢化合物勘探和开采引入了新的法律框架。该决定是在燃料短缺和长期停电的背景下作出的。据阿纳多卢通讯社报道，这些变更已在古巴《官方公报》上公布。

投资者的新条件

改革通过第135/2026号法令和第184/2026号法令实施。这些法令规范石油和天然气的勘探、开采、加工、运输、储存和销售。

新规定允许签订期限最长40年的产品分成协议，并可再延长10年。石油特许权可有效期最长30年，并可再续期10年。立法还允许与专业公司签订石油服务合同。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国家控制仍然保留

尽管该行业向国际参与开放，石油和天然气矿藏仍归国家所有。当局可出于国家安全考虑拒绝发放许可证，并在分配所生产的产品时优先满足国内能源需求。

新机制对产品分成协议项下的成本回收、特许权费用和特许权使用费设定了限制。该机制还规定了防止通过虚增成本或关联公司之间交易逃税及将利润转移至境外的保障措施。运营商必须遵守环境要求和安全标准，并可能对碳氢化合物活动造成的损害承担责任。

关注我们在