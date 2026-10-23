在日本宫崎县串间市，经济产业省代表向当地政府告知，可能开展文献调查，以选择核电站高放射性废物最终处置场址。串间市市长武田浩一表示，该省并未要求该市同意这项调查，也尚未就此作出任何决定，据《日本时报》报道。

选址的第一阶段

文献调查是此类设施选址程序的三个阶段中的第一阶段。该省可能会请求串间市允许开展这项调查。如果实施，调查将持续约两年：专家将根据地质图和其他文件研究与火山和断层有关的潜在风险。

日本中央政府于2017年将串间市列入地区科学特性地图。该地图包括当局评估认为相对较有可能发现适合建设该设施条件的地区，特别是附近没有火山或活断层的地区。该市的沿海位置也被认为有利于运输。

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五个地点的调查

文献调查已在五个地点完成或正在进行：北海道的寿都町和神惠内村、佐贺县的玄海町、小笠原群岛的南鸟岛，以及茨城县常陆大宫市。

今年早些时候，该省向南鸟岛所属的小笠原村以及常陆大宫市提出请求，希望它们同意开展此类调查。两个自治市镇均表示同意。经济产业大臣赤泽亮正拒绝评论在串间市举行的会面，但表示，中央政府将主导增加文献调查地区数量的工作。

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