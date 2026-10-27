东南亚国家联盟各国可能需要数年时间，才能为下一次重大能源供应中断做好准备。菲律宾能源部长莎伦·加林在新加坡表示，亚洲新闻台报道。

她表示，该地区各国需要加强能源基础设施，并建立燃料应急储备。尽管东盟已就成员国在供应短缺情况下相互援助达成协议，但并非所有成员都已准备好应对新的危机。

加林指出，在中东冲突引发的供应中断之后，该地区在能源供应方面仍面临不确定性。尤其是菲律宾已开始建设首个国家燃料储备设施，并正审查保护消费者免受价格突然上涨影响的规则。

电网需要双边协议

部长还强调，区域电网“东盟电力网”的发展将取决于各国就跨境互联达成的单独协议。东盟成员此前已就有关该电网的更新版谅解备忘录达成共识。

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加林称这是一个重要的政治信号，但警告说，该文件本身并不意味着将立即建设新的输电线路。对菲律宾而言，这可能意味着需要与马来西亚、印度尼西亚和新加坡进行双边谈判。她表示，潜在的与印度尼西亚的海底连接将需要就电价规则、基础设施线路以及项目商业模式达成一致。

天然气将保留在能源结构中

尽管计划扩大可再生能源发电，菲律宾仍将把液化天然气保留在其能源结构中。加林解释说，当太阳能或风能发电不可用时，燃气发电能力必须提供灵活的电力生产。

菲律宾计划在2030年将可再生能源在发电中的占比提高至35%，并在2040年提高至50%。与此同时，部长表示，为确保可靠供电，该国也在增加天然气的使用。

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