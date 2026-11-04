波兰气候与环境部长保利娜·亨尼格-克洛斯卡表示，波兰颗粒燃料批发价格已下降，零售价格也应随之下调。如果未能实现，波兰竞争与消费者保护局可能会调查市场是否存在价格串通。

进口与暖和天气

据RMF24报道，这位部长将批发价格下降与波兰颗粒燃料进口增加以及对这个时节而言偏暖的天气联系起来。她表示，零售价格下降将是批发价格下跌的自然结果。

目前，波兰颗粒燃料的平均零售价格超过每吨2000兹罗提。

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需求超过供应

8月底，波兰竞争与消费者保护局表示，正密切关注能源市场的情况。该机构解释称，燃料价格此前上涨是由于颗粒燃料锅炉的普及带来需求增加，而木材原料供应未能跟上。

监管机构指出，波兰约有45万户家庭使用颗粒燃料锅炉，比2023年多逾9万户。该机构数据显示，2025年，根据“清洁空气”计划申请更换热源资金的申请中，约77%涉及颗粒燃料和木材锅炉。

该局还指出，国有森林的木材销售量有所减少。高品质A1级颗粒燃料主要由锯末以及锯木厂木材加工过程中产生的剩余物制成。

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