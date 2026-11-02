阿联酋能源和基础设施部长苏海尔·阿尔-马兹鲁伊在阿布扎比表示，尽管霍尔木兹海峡航运受到干扰，该国石油出口在某些时期超过了战前水平。他是在ADIPEC会议期间作出这一表态的，《国民报》报道。

部长表示，阿联酋力求防止大宗商品价格大幅上涨，并部分弥补其他国家供应减少的影响。阿尔-马兹鲁伊没有说明具体在哪些时期出口超过战前水平，也没有说明出口量是多少。

出口下降与恢复

该媒体援引Kpler数据称，6月阿联酋每天出口394万桶原油和凝析油，这是此前一年中最高的月度水平。3月，霍尔木兹海峡封锁导致出口减少，出口量降至创纪录低点的每日213万桶。

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阿尔-马兹鲁伊指出，船队和船只的准备就绪，以及哈布尚—富查伊拉管道，即所谓的西—东管道，帮助维持了供应。该管道可绕过霍尔木兹海峡，每天运输多达150万桶石油。

管道扩建

5月，阿联酋宣布扩建西—东管道，计划于2027年前完成。预计该项目将使经富查伊拉的出口能力翻倍。

据《国民报》报道，油价仍然波动：布伦特原油交易价格接近每桶110美元，西得克萨斯中质原油约为每桶100美元。3月，布伦特原油价格曾超过每桶120美元。

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