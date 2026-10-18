美国能源部长克里斯·赖特表示，尽管美国全国燃油平均价格高于去年同期，唐纳德·特朗普总统的政府并未违背降低汽油价格的承诺。他在CNN节目中作出上述表示，The Hill报道。

部长的立场

CNN主持人达娜·巴什提醒赖特，他曾在3月预测汽油价格将在数周而非数月内下降，并询问政府是否让美国人失望。部长回答称，并没有。

赖特还表示，他预计持续四到六周的冲突中攻击的活跃阶段已在这一期限内结束。他承认自己对目前的价格水平并不满意，但指出，汽油和柴油在过去几周一直在降价，而且据他所说，价格还将继续下降。赖特重申，全国平均汽油价格并未接近每加仑超过5美元的水平。

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价格与柴油供应

根据AAA的数据，周日美国汽油平均价格为每加仑4.29美元，而一年前为3.04美元。在多个西部州，价格超过了5美元：华盛顿州为5.39美元，内华达州为5.40美元，夏威夷州为5.63美元，加利福尼亚州为6.18美元。洛杉矶地区的一些加油站价格达到每加仑7美元以上。

3月，赖特预测夏季汽油价格可能降至每加仑3美元以下，但他警告说并无保证。6月，他表示价格可能要到2027年才会降至这一水平以下。特朗普批评这一预测，称其完全错误。

本月早些时候，特朗普表示，俄罗斯联邦，这一侵略国，将立即向美国和全球市场供应30万吨柴油，并将在11月再供应50万吨。这在因俄罗斯对乌克兰发动战争而批准针对俄罗斯的制裁方案之际，引发了两党议员的批评。伍德麦肯兹分析师伊莎贝尔·吉尔克斯指出，宣布的供应量不到未来数月美国柴油需求的5%，因此对零售价格的影响将非常有限。

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