在华沙，波兰财政部长安杰伊·多曼斯基表示，波兰绝不会同意恢复与俄罗斯联邦——一个侵略国——的常规关系模式，包括重新依赖俄罗斯天然气和原材料。他是在波德经济论坛期间作出这一表态的，阿纳多卢通讯社报道。

欧盟减少对俄罗斯能源的依赖

俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟大幅减少了俄罗斯管道天然气进口。欧盟成员国还同意在未来几年内逐步停止剩余供应。这是削弱莫斯科对欧洲能源影响力的更广泛努力的一部分。

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波兰实现供应多元化

波兰是最积极支持停止进口俄罗斯能源资源的国家之一，并且在全面入侵之前就开始实现供应多元化。该国通过希维诺乌伊希切的终端扩大了液化天然气进口，并通过于2022年投入运行的波罗的海管道获得挪威天然气。

多曼斯基在第四届波德经济论坛上发表讲话，华沙和柏林在论坛上表示有意加强经济和工业合作。与此同时，波兰和德国在能源政策以及维持与俄罗斯的经济联系方面经常采取不同立场。在德国，极右翼政党德国选择党主张恢复进口俄罗斯石油和天然气，并重启北溪。该党领导人爱丽丝·魏德尔曾表示有意恢复德俄经济联系。

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