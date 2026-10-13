东盟国家能源部长在菲律宾举行的会议上同意建立更强的东盟电网规划机制。东盟电网是连接该地区各国电网的项目。部长们还讨论了加快项目实施的可能性；此前研究预计该项目将于2045年前完成。

据Climate Home News报道，该项目旨在通过由地下和海底互联线路组成的网络，实现清洁电力的跨境交易。这将使可再生能源发电过剩的国家能够向邻国及包括新加坡在内的大型用电中心供电。

应对燃料进口依赖

经霍尔木兹海峡的石油和天然气供应中断后爆发的能源危机，为这些计划注入了新的动力。在价格上涨的背景下，泰国恢复了已退出运行的燃煤电站，菲律宾则宣布进入全国能源紧急状态。

菲律宾能源部长莎伦·加林表示，该地区各国拥有不同资源：菲律宾拥有太阳能，马来西亚拥有水电，印度尼西亚拥有地热能。她表示，共享电网将能更有效地利用这些资源，并加强能源安全。

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投资与现有连接

国际能源署估计，到2050年，扩建和现代化改造东南亚电网需要超过3000亿美元。其中，到2040年建设跨境连接需要270亿美元。

截至2025年，18个优先互联项目中有9个已投入运行，总容量约为10吉瓦。到2040年还计划新增13.7吉瓦。该系统现有组成部分之一是一条线路，老挝最多200兆瓦的水电经泰国和马来西亚输送至新加坡。

该项目面临的主要障碍仍包括协调监管和法律规范、电力输电费率规则以及吸引私人资本。新加坡超过90%的电力来自天然气，计划到2035年进口6吉瓦低碳电力，其中很大一部分将通过未来的区域互联线路进口。

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