美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室（PPPL）的模拟表明，在压缩等离子体之前对其进行加热，可能显著减少实现聚变点火所需的能量。OilPrice报道。

在传统方法中，等离子体首先被压缩以提高其密度，然后被加热至超高温。新模型提出改变这些过程的顺序。研究人员认为，这种方法可能使实现点火的路径更加节能，但该模型的结论目前仍具有理论性质。

钨的影响

该模型还显示，等离子体中的钨杂质可能显著增加实现点火的难度。根据模型数据，每1万份等离子体中仅含1份钨，就可能使所需压力增加一倍。

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这对新一代装置具有重要意义，其中钨因能够承受极高温度而被选作内壁材料。即使少量这种金属进入等离子体，也可能降低过程效率并影响实验稳定性。

反应堆的潜在保护措施

用液态锂覆盖内部表面被视为防止等离子体受到钨污染的一种可能方式。PPPL物理学家乔纳森·梅纳德指出，这些结果需要进一步研究，但它们为未来研究勾勒出了一个方向。

据该媒体报道，首次成功实现聚变点火是在2022年于加利福尼亚州的劳伦斯·利弗莫尔国家实验室取得的。与此同时，该领域距离聚变能源的实际和商业应用仍然很远。

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