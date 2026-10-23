与美国政府合作以提高委内瑞拉石油产量的私营公司North American Blue Energy Partners（NABEP），自8月以来已将产量提高约2万桶油当量/日。据OilPrice报道，援引一名熟悉该公司业务的彭博社消息人士称，其在10月中旬的产量约为22.35万桶油当量/日。

新的钻井平台

据彭博社消息人士称，NABEP计划近期在其已开发的油田启用另外三座钻井平台。这将使该公司项目中的活跃钻井平台数量翻倍。

目前，NABEP在委内瑞拉奥里诺科油带的胡宁地区拥有三座活跃钻井平台。彭博社消息人士称，其中一座新平台已经抵达该国。

扩张计划

NABEP的25年计划 предусматривает在委内瑞拉总共投入60座钻井平台和70台重型建筑设备。该公司预计随后将把其在该国的自有产量提高十倍。

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NABEP由具有委内瑞拉血统的商人亚历杭德罗·贝坦库尔领导。该公司表示，计划迅速扩大在马拉开波湖和奥里诺科油带的业务，其短期目标是将产量提高至每日超过100万桶。

据OilPrice称，委内瑞拉临时当局已向NABEP授予17个油田的100年特许权，这些油田的已探明储量约为650亿桶。该刊物指出，新的石油基础设施可能需要高达1000亿美元的投资。

与此同时，分析公司Rystad Energy于9月表示，1000亿美元的估算反映的是长期融资需求，而非已筹集的资本。NABEP未披露其运营的详细融资结构。

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