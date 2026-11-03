石油承包商称物流成本增至三倍——OilPrice

在阿拉伯联合酋长国，业务覆盖中东地区的油田服务公司表示，在与伊朗的战争背景下，物流、燃料和人员成本正在上升。据OilPrice报道，阿布扎比ADIPEC能源会议的与会者称，部分合同的物流成本增加至三倍，燃料成本翻倍，劳动力成本最高上涨40%。

设备运输成本

意大利工程公司Maire首席执行官亚历山德罗·贝尔尼尼表示，部分中东合同的物流成本已增至三倍，劳动力成本上涨了30%至40%。他表示，这压缩了承包商的利润率，并提高了完成能源项目的成本。贝尔尼尼还警告称，额外成本最终可能影响能源价格和通胀。

公司高管将财务压力与这场持续九个月的冲突联系起来。他们表示，冲突破坏了基础设施，导致员工撤离，并使设备经由霍尔木兹海峡的运输更加困难。意大利能源承包商Saipem首席执行官亚历山德罗·普利蒂表示，公司在霍尔木兹海峡附近等待了数月，等待运送设备的机会。

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行业内不均衡的走势

在沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、阿曼和伊拉克开展业务的National Energy Services Reunited，为防范供应中断而将材料在仓库中存放更长时间。NESR首席执行官谢里夫·福达指出，承包商往往无法弥补这些额外成本。

公司的财务业绩显示出不均衡的走势。SLB报告称，其在中东和亚洲的季度营收环比增长9%，至28.1亿美元，但仍比一年前低6%。Baker Hughes报告称，其在这些地区的油田服务营收为12.6亿美元，同比下降13%，部分原因是出售了部分业务。

更高的油价刺激了部分市场增加钻探，并为服务公司创造了更多工作。与此同时，开展这些工作所需的设备、人员和运输成本大幅上升。

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