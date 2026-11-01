National Grid已同意购买位于英国蒂赛德多曼角的73英亩土地。该交易是建设该国最大电力变电站的一步，这座变电站可能为附近计划建设的大型数据中心供电，《卫报》报道。

该地块位于Teesworks所有的土地上，Teesworks是当地一个公私合作伙伴关系。上周获悉了购买土地的协议。

数据中心计划

去年有报道称，英国政府已选定Teesworks作为新人工智能数据中心的选址。该项目已提交申请，寻求获准建设一个面积近50万平方米的综合设施。

National Grid土地业务负责人马特·皮尔斯表示，该协议是各方为发展重要基础设施而合作的成果。他表示，该项目应支持人工智能技术和数字行业的发展，以及该地区工业和经济发展的下一阶段。

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电力容量

蒂斯河谷联合管理局市长本·霍钦对天空新闻台表示，对数据中心开发商而言，主要问题是迅速接入足够的电力容量。他表示，最高3.2吉瓦的可用容量将使该地区能够与美国、波斯湾国家以及欧洲部分地区竞争投资。

上周，英国政府公布了有关数据中心的国家政策草案，称其对经济的重要性不亚于铁路和电网。与此同时，此类设施的快速建设已在该国不同地区引发社区团体的抗议。

据该报报道，基础设施集团Balfour Beatty可能获得为National Grid建设变电站的工程，而Steel River Power正积极参与该项目。

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