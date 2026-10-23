英国国家能源系统运营商NESO表示，今年冬季英国不会面临停电或天然气短缺的风险。该运营商在其冬季早期预测中预计，将有充足的发电能力和天然气供应，OilPrice报道。

容量储备

根据NESO的评估，在10月31日至2027年3月31日期间，电力发电盈余将达到5.5吉瓦。这相当于预测峰值需求的8.8%的储备。

与此同时，该运营商警告称，情况可能因欧洲大陆的发电量、天然气市场的发展以及天气条件而发生变化。NESO称1月是供需平衡最脆弱的时期，届时不可预见事件可能影响系统稳定性。

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价格与进口依赖

预期的供应保障并不意味着低价格。OilPrice援引路透社报道称，与今年2月相比，英国下月交付的天然气和电力价格分别上涨了180%和120%。

据该媒体报道，在过去十年中，由于在脱碳进程中国内产量下降，英国对天然气进口的依赖程度加深。该国也越来越积极地从法国、比利时、丹麦、荷兰和挪威进口电力。

ING分析师指出，欧盟天然气储气库的储气量略高于70%，且天然气提取已经开始。监管机构Ofgem本周还批准了National Gas与Interconnector Limited之间的一项协议，该协议使英国与比利时之间的天然气管道即使在流量较低的情况下也能继续运行。较低的运输量与运营和维护成本上升有关。

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