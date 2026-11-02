11月2日，德国天然气储气库的平均填充率为61%，低于法律规定的目标。尽管如此，该国经济部表示，整个即将到来的冬季天然气供应将得到保障，The Local报道。

库存低于目标水平

法律规定的目标是在11月1日前将天然气储气库填充至70%。根据欧洲能源监测平台AGSI的数据，德国的指标也低于接近75%的欧盟平均水平。

经济部指出，即使在当前储备水平下，冬季期间的天然气供应也有保障。该部门一名女发言人将此归因于供应来源的多元化，这是在俄罗斯联邦这一侵略国于2022年全面入侵乌克兰后发生的能源危机之后实现的。

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LNG进口和新码头

根据该部的数据，增加液化天然气供应有助于降低能源供应风险。德国扩大了进口能力，包括新建用于接收LNG的码头。该国大部分此类天然气来自美国，部分供应来自中东。

与此同时，天然气储气库运营商协会INES称，未能达到目标是一个明确信号，表明有必要完善冬季准备机制。该组织表示，要实现这类目标，需要更严格的立法规范。9月，经济部以持续的地缘政治风险为由，指示国有能源公司增加天然气储备。

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