七个OPEC+主要参与国在一次线上会议上决定，不改变2026年12月的目标石油产量。这些国家包括沙特阿拉伯、侵略国俄罗斯、伊拉克、科威特、阿尔及利亚、哈萨克斯坦和阿曼。这一决定是在美国与伊朗之间的战争导致石油出口中断的背景下作出的。

产量低于目标水平

据Channel NewsAsia报道，并援引路透社消息，波斯湾国家正在增加出口，此前出口因冲突已连续数月受到干扰。与此同时，大多数参与每月产量决策的国家，其石油产量明显低于既定目标水平。

在2026年的大部分时间里，这七个国家提高了生产目标。9月，它们完成了逐步取消2023年商定的每日165万桶供应削减措施。在此前的会议上，参与国也维持10月和11月的目标水平不变。

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2027年配额将于11月底讨论

对大多数OPEC+参与国而言，到2026年底前仍将维持另一层约每日200万桶的减产措施。该组织全部21个国家将于11月29日举行会议，届时分析人士预计将就2027年配额作出决定。

OPEC+还计划在第四季度完成对成员国生产能力的审查。2027年的基准水平将决定未来配额，并影响取消现行限制的计划。据路透社报道，与伊朗的战争扰乱了中东扩大石油生产能力的项目，而审查工作目前预计将在11月中旬前完成。

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