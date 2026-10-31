利比亚国家石油公司（NOC）表示，已收到消息称，一个武装组织关闭了连接哈马达和塔卡拉油田与扎维亚炼油厂的输油管道主阀门。阿纳多卢通讯社援引该公司的消息报道。

NOC称，该阀门在里亚伊纳地区被关闭。强制关闭导致运行压力急剧上升，因此技术团队停止了输送，以保护管道和生产设施。

石油供应暂停

这条18英寸管道是向扎维亚炼油厂供应原油的主要线路之一。输送停止后，与该线路相连的油田的供应被暂停。

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NOC警告称，长期封锁可能导致每天损失1.5万桶原油，这些原油原计划在该炼油厂加工。该公司还指出，中断对石油基础设施和向炼油厂持续供应原料构成威胁，并可能对利比亚经济产生影响。

NOC呼吁恢复输送

国家石油公司谴责了此次封锁，并呼吁有关部门，包括石油设施警卫队，确保管道安全、打开阀门，并尽快恢复输送。

10月22日，NOC已通报哈马达—扎维亚线路上发生过类似事件。该公司称，9月21日，石油设施警卫队的武装成员关闭了利比亚西南部沙拉拉油田的一处阀门，导致产量急剧下降。随后，NOC估计此次中断造成的损失为9500万美元。

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