巴基斯坦承诺努力确保冬季供气——《黎明报》

巴基斯坦政府表示，将尽最大努力满足冬季对液化石油气（LPG）的需求，并通过管网向家庭供应燃气。石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克在伊斯兰堡举行的新闻发布会上表示，在一日三餐的主要用餐时段，家庭供气将被列为优先事项。

据《黎明报》报道，在与伊朗的边境口岸关闭后，LPG供应出现中断。在短缺背景下，罐装燃气在公开市场上的售价是官方价格的两倍。LPG在该国尤其用于人力车、烹饪以及未接入燃气管道的家庭。

需求和供应

马利克称，巴基斯坦每年对LPG的需求约为240万吨，即每天6500至7000吨。国内日产量约为2000至2500吨。此前，近一半甚至更大部分的需求通过西部边境满足，而该地区目前出现了供应困难。

其余需求由Engro和SSGC LPG两个终端满足，其储存设施的总容量约为1.4万吨。部长表示，一些卖家利用了这一情况，以每公斤700至800巴基斯坦卢比的价格出售LPG。

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马利克还表示，冬季国内对管道燃气的需求可能每天增加4亿至5亿立方英尺。他说，政府准备为燃气管网采购价格更高的燃料，并将努力通过液化天然气满足需求。

进口计划

部长表示，当局计划向竞争开放LPG行业，并已指示国有企业Pakistan State Oil Company、SSGC LPG和Pakistan LNG Limited根据政府间和商业安排签订大型天然气供应协议。他表示，这应有助于采购尽可能便宜的燃料，并使消费者能够获得该燃料。

马利克解释称，监管机构Ogra报告了LPG价格近期上涨的情况，此前Saudi Aramco宣布的合同价格为每吨756美元，而3月份为540美元。他补充说，目前进口满足了该国约70%的此类燃料需求。

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