巴基斯坦能源部门在伊斯兰堡提出了2027年1月至12月电力采购成本调整的六种情景方案。所有方案都预计，不含税费和其他收费的指标将高于今年每单位25.32巴基斯坦卢比，《黎明报》报道。

2027年情景方案

基准情景预计电力采购成本为每单位27.31卢比，比今年的指标高1.99卢比。按照官员称不太可能出现的最乐观方案，价格将为25.883卢比，高出0.563卢比。

两种最糟糕的情景预计将升至每单位28.84卢比和29.26卢比，分别增加3.52卢比和3.94卢比。另外两种与电力需求变化以及液化天然气和天然气供应增加有关的方案，允许分别上调2.25卢比和1.12卢比。

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所提出的情景均未假设美国和伊朗之间的战争将在2027年持续。预计每年用于采购电力的支出为3.4万亿至3.8万亿巴基斯坦卢比。

监管机构的决定

中央电力采购机构首席执行官雷汉·阿赫塔尔和能源规划与监测公司首席财务官纳维德·凯瑟在公开听证会上介绍了这些预测。工业消费者代表批评设立额外机构及聘用高薪员工，称这些成本推高了电价。

巴基斯坦国家电力监管局推迟作出最终决定。该监管机构将在研究听证会材料和已提交的立场后公布决定。

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