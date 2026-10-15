尼日利亚众议院在二读中通过了一项成立国家可再生能源管理局（NARE）的法案。拟设立的机构将成为该国监管和发展可再生能源的主要机构，Premium Times Nigeria报道。

由议员阿法姆·奥格内提出的《2025年电力法》修正案获得一致支持。奥格内代表奥格巴鲁联邦选区，并担任众议院可再生能源委员会主席。

权力移交

该倡议规定，将目前分散在尼日利亚电力监管委员会、农村电气化局和农村电气化基金之间的可再生能源职能移交给NARE。

奥格内表示，新机构的专业化应改善协调，减少机构职能重叠，并确保该行业得到更有针对性的发展。该法案还规定，将其他机构的相关工作人员、资产和进行中的项目移交给NARE。

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监管与融资

计划赋予NARE监管和监督太阳能、风能、水电、地热能、生物能源和氢能发展的职责。该机构还应推动为农村、未获得服务和电力供应不足的社区，包括岛屿上的社区，发展微电网和独立供电系统。

法案规定，该机构将能够发放许可证、制定标准、促进公平电价，并解决可再生能源市场的争端。NARE还应通过为本地制造、研究、创新和技能发展提供财政和监管激励来吸引投资。

一项单独条款提议，将农村电气化基金年度资金的40%拨给NARE，用于资助可再生能源项目。法案还规定，新机构将与能源监管机构及尼日利亚财政部就电网整合和政策协调开展合作。二读后，该文件被提交至相关委员会作进一步审议。

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