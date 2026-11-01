在巴西，国有控股石油公司巴西石油公司（Petrobras）于2026年10月14日达到创纪录的8000亿雷亚尔市值，约合1480亿美元。The Rio Times报道称，消息援引公司数据。

创纪录的市值和产量

2026年第三季度，巴西石油公司的自营油气产量达到创纪录的日均351.2万桶油当量。这比上年同期高11.7%，比第二季度高5.3%。

第二季度，该公司实现524亿雷亚尔利润，约合97亿美元，较一年前增长97%。调整后EBITDA为938亿雷亚尔，毛债务为708亿美元，低于其2026—2030年商业计划设定的750亿美元上限。

巴西石油公司还批准在该期间支付174亿雷亚尔的股息和权益资本利息。截至10月14日，该公司的优先股在2026年上涨约100%，普通股上涨约110%。

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国家控制与Morpho井

巴西联邦政府持有巴西石油公司29.02%的总股本和50.26%的有投票权普通股。外国投资者持有该公司48.73%的资本，其中21.59%通过美国存托凭证持有。

10月29日，巴西石油公司宣布在阿马帕州沿海FZA-M-59区块的Morpho井发现第三处石油。该井位于巴西赤道边缘、水深2886米的海域。

据该媒体报道，在路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦赢得连任的总统选举后，截至11月1日，尚未宣布任何有关更换巴西石油公司、巴西银行或联邦储蓄银行负责人选的正式决定。

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