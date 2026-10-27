德国用于建设高放射性核废料地下储存库的潜在区域已缩小至该国面积的不足5%。负责寻找储存库的联邦公司BGE正在分析适合隔离约2.7万立方米此类废料的地点。

据《明镜周刊》报道，就在2025年，筛选程序中仍考虑了约四分之一的德国领土。2020年，BGE确定了90个有待进一步审查的区域，覆盖该国近54%的面积。

五个州退出选址范围

莱茵兰-普法尔茨州、黑森州、柏林、萨克森州和萨尔州被排除在当前筛选范围之外。根据BGE的数据，萨尔州早在2020年就不再被考虑，莱茵兰-普法尔茨州于2025年被排除，黑森州、柏林和萨克森州则在今年被筛除。

潜在适宜区域仍位于德国南部和东部，以及该国北部和西北部。BGE认为，这些地区的地质条件总体上可能符合储存库的要求。

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标准与后续阶段

在筛选过程中，专家逐步提高对地质安全的要求。他们评估现有的地质资料和地理数据，其中包括岩层安全隔离废料的能力。花岗岩、盐和黏土被视为可能适宜的岩层。

地下条件受损或存在危险的地区不被纳入储存库选址考量，其中包括矿产开采区、火山活动区和地震风险区。同时，还必须防止放射性物质通过水路到达地表，并确保废料的热量能够排出。该储存库计划通过至少300米厚的岩层与地表隔开。

当前结果并非最终结果：BGE将在2027年底提出用于地面调查的具体地区。在科学审查以及联邦核废料安全管理局BASE评估后，立法机构——联邦议院和联邦参议院——将决定该程序的后续进程。该储存库计划最迟于2050年前确定，其安全性必须按一百万年计算。

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