挪威公司Equinor在挪威北海海域的Visund油气平台一处电气配电室发生火灾后，已停止生产。火灾于周三当地时间接近11:00时发生，OilPrice报道。

火灾已扑灭，无人员伤亡

Equinor发言人埃伦·玛丽亚·舍尔斯贝克表示，工作人员起初发现了烟雾，随后在电气配电室发现火焰，平台的电力控制和配电面板就位于该处。火灾已被扑灭，没有人员受伤。公司已将该事件通知有关部门。

Visund平台上当时共有128名工作人员，其中70至80人被转移到附近设施。Equinor表示，恢复运营需要进行维修，因此恢复生产的时间尚未确定。

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出口能力降至零

挪威天然气输送系统运营商Gassco自周三12:53起，将Visund的可用能力从每日1320万立方米天然气下调至250万立方米。周四天然气日的平台能力标示为零，限制措施的持续时间仍不确定。

位于Tampen地区、Gullfaks东北部的Visund油田自1999年起运营，主要生产天然气。根据挪威海上管理局的数据，该油田2025年向市场供应了51亿立方米天然气。燃料通过Kvitebjørn管道输送至Kollsnes处理综合体，再从那里供应至欧洲。Equinor拥有该项目53.2%的权益，Petoro拥有30%，ConocoPhillips拥有9.1%，Repsol拥有7.7%。

Gassco还报告称，挪威Åsgard、Oseberg和Troll天然气设施也发生了其他计划外中断。

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