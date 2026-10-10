肯尼亚石油行业工会KPOWU表示，如果国有管道运营商KPC未能解决劳资纠纷，工会计划于10月15日开始罢工。Nation Kenya报道称，停工可能影响石油产品的运输、装载和分销。

KPOWU秘书长乔治·奥科特表示，在10月14日罢工通知期届满前，公司管理层仍有时间进行谈判。他称，工会认为管理层的做法是在拖延处理员工的申诉。

工会诉求

KPOWU的申诉包括未支付或延迟支付的加班、值班和餐食补贴。工会还称，在计算轮班津贴时存在歧视，临时履行职责的补贴未获支付，交通补贴相关诉求尚未解决，并且存在以不稳定条件雇用员工的做法。

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此外，KPOWU指责KPC侵犯员工获得代表的权利、向工会官员施压，以及未履行现行集体协议。工会强调，要避免罢工，需要采取具体行动，而不仅仅是作出保证。

KPC的立场

KPC在10月9日的一份声明中确认已收到罢工通知。该公司表示，正继续与工会谈判，其中包括在肯尼亚雇主联合会协助下进行谈判，并预计通过既定的劳动关系机制解决争端。

该公司表示，致力于履行集体协议并遵守劳动法律。KPC运营着一条总长约1342公里的管道网络，石油产品经由该网络从蒙巴萨运往内罗毕、纳库鲁、埃尔多雷特和基苏木的内陆终端，以及区域市场。

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