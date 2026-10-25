黄循财总理呼吁履行天然气合同——亚洲新闻台

新加坡总理黄循财表示，所有签订商业天然气供应合同的各方都必须履行所作承诺。在印度尼西亚开始削减对新加坡的天然气出口后，他发表了这一声明，亚洲新闻台报道。

供应削减

印度尼西亚于周六开始减少对新加坡的天然气出口。印尼石油和天然气上游监管机构SKK Migas解释称，这一决定是为了将更多资源转用于满足国内电力需求。

根据新加坡能源市场管理局的数据，削减量为每日3100万标准立方英尺天然气。这不到该国天然气每日总需求的2%。

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新加坡的立场

黄循财指出，新加坡的天然气进口商将采取必要措施，保护其在已签订合同下的权利和利益。该国约95%的电力由天然气生产，其中大量天然气通过管道从印度尼西亚输送而来。

总理表示，新加坡通过投资从不同国家进口液化天然气的终端设施，为供应中断的风险作了准备。这使该国在管道供应出现问题时拥有替代选择。

核能评估

黄循财还表示，该国必须考虑能够全天候提供可靠供应的更清洁电力来源，其中包括核能。自2027年起，新加坡将作为国际原子能机构审查的一部分启动评估，以确定该国是否具备就使用核能作出知情决定的能力。

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