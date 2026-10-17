台湾总统赖清德表示，当局不应因意识形态或短期利益而排除任何能源来源，或牺牲环境可持续性。他在接受网红余庭豪采访时，呼吁对核能可能重返台湾能源结构进行专业评估。

恢复核能发电的条件

据《台北时报》报道，立法院已通过法案，为核能回归建立法律基础。国营电力公司台湾电力公司也在为此做准备。

赖清德表示，如果专业评估显示能够以获得公众支持的方式解决核安全和核废料处置问题，政府将开始恢复核能发电的工作。

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立场转变与人工智能发展

总统的声明意味着与长期反对核能的民主进步党立场相比发生了变化。赖清德在2017年至2019年担任行政院院长时，支持扩大燃气发电，并反对延长核电站的运行期限。

台湾于去年5月停止使用核能。与此同时，化石燃料占电力结构的80%以上，而人工智能基础设施的发展引发了对供电可靠性的疑问。

在采访的另一部分，赖清德表示，政府将负责任地发展人工智能产业。今年1月生效的《人工智能基本法》规定，应遵守人的自主性、隐私、信息安全、公平、非歧视、透明度和问责制。当局还计划在八年内提供1000亿新台币，即约30亿美元，帮助微型、小型和中型企业转型业务。

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