在澳大利亚，两名绿色和平组织活动人士登上了伍德赛德能源公司位于西澳大利亚州海岸附近的Scarborough LNG设施，随后该设施的运营被暂停。活动人士被逮捕，并被指控干扰海上石油设施的运作或活动，OilPrice报道，并援引当地政府的消息称。此类指控的最高刑罚为10年监禁。

Scarborough的抗议

据路透社报道，活动人士于周六登上该设施，并在那里过夜。绿色和平组织表示，参与行动者打算尽可能长时间留在那里。

抗议针对的是由伍德赛德主导的Browse项目。绿色和平组织称，该项目可能损害一处珊瑚礁系统，那里栖息着一种濒危鲸类。伍德赛德否认这些担忧，称该公司的生产设施不会与珊瑚生态系统接触。

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天然气项目参数

据ABC报道，Browse项目的开发成本估计约为340亿美元。该项目计划开发澳大利亚最大的未开发天然气田。

Scarborough LNG设施已完成98%。其成本为125亿美元，计划年产约800万吨液化天然气，并为国内市场供应600万立方米天然气。该设施原计划在今年年底前投产，但抗议可能影响这一时间表，因为其运营仍处于暂停状态。

伍德赛德的一名代表向Upstream表示，绿色和平组织的行动引发了重大且可能成本高昂的应对措施，动用了西澳大利亚州的资源，以确保安全并应对运营后果。

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