在澳大利亚北领地，Power and Water Corporation（PWC）报告称，三年内亏损超过5亿美元。该公司在2025/26财年财务报告中将业绩恶化归因于高昂的能源成本：在其主要供应商Eni缩减供应后，该公司以更高价格购买了应急天然气。

据ABC News Australia报道，PWC最近一年的税前亏损为2.33亿美元，而一年前为1.73亿美元。Eni旗下原计划满足北领地需求至2031年的Blacktip天然气设施，在去年热带气旋Fina过后被关闭。

应急天然气采购

Blacktip出现的问题造成供应短缺，迫使当局以明显更高的价格从出口商Santos和Inpex购买应急天然气。能源分析师里克·威尔金森表示，这些公司供应北领地约三分之一的天然气，若没有这些供应，该地区可能会发生停电。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

威尔金森估计，这些天然气的价格更接近日本价格，约为澳大利亚价格的三倍。他还指出，Santos和Inpex必须履行对日本和北亚买家的现有合同义务。

维修与仲裁

澳大利亚能源市场运营商的数据显示，连接Blacktip与北领地天然气网络的Bonaparte管道至少有三个月没有天然气输送。Eni表示，该设施在遭受气旋Fina破坏后仍处于停运状态；公司已宣布不可抗力，维修和恢复生产的工作仍在进行中。

PWC正要求Eni赔偿其认为因天然气供应减少而遭受的损失。争议已提交仲裁；PWC在报告中表示，程序进展是积极的，但可能获得的赔偿取决于程序结果。目前，该领地的燃气发电机完全由Eni以外的供应商供气，PWC认为现有安排在近期内足以满足Territory Generation的需求。

关注我们在