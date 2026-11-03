俄罗斯对乌克兰十个州的能源设施发动了袭击

2026年11月3日凌晨至当天上午，俄罗斯军队对乌克兰的能源基础设施发动了大规模袭击。 10个州的设施遭到袭击，受炮击影响，这些地区已实施紧急停电。部分地区空袭仍在持续。

乌克兰能源部第一副部长阿尔捷姆·涅克拉索夫在关于截至11月3日电力系统运行状况的简报会上通报了这一情况。

据他介绍，俄罗斯对发电厂、输配电系统的变电站以及热电联产电站实施了定点导弹和无人机打击。 仅在过去24小时内，敌方就针对能源基础设施发动了20多次有针对性的袭击。

文尼察州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、扎波罗热州、日托米尔州、罗夫诺州、敖德萨州、切尔尼戈夫州、切尔诺夫策州、赫梅利尼茨基州和哈尔科夫州的能源基础设施均遭到袭击。

涅克拉索夫表示，截至上午，文尼察州、日托米尔州和哈尔科夫州的供电形势最为严峻。这些地区的能源基础设施遭受了大规模破坏。 由于设备受损，向用户输送电力的能力受到影响。

这位副部长指出，能源部门正加紧工作，力争尽快为所有用户恢复供电，修复工作正全天候进行。

来源：能源部

在敖德萨州南部，由于俄罗斯的新一轮袭击，DTEK旗下“敖德萨电网”设施遭到严重破坏。由于电力设备损毁，供电出现中断。

在11月3日凌晨对乌克兰发动的大规模联合袭击中，俄军对里夫内州实施了打击。炮击导致“乌克兰能源公司”的一座变电站受损。

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫市涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的袭击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁运行可能会出现延误。

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