由于俄罗斯军队的袭击，切尔尼戈夫州普里卢茨基区和尼日尼区内的供电设施遭到破坏。约15万用户陷入停电。

“切尔尼戈夫州电力公司”股份公司在Telegram上发布了这一消息。

“由于敌方对供电设施的袭击，涅日金和普里卢茨克地区的约15万用户断电，”该公告称。

切尔尼戈夫州电力公司补充道，一旦安全形势允许，电力人员将立即展开应急抢修工作。

此前，DTEK曾就第聂伯市复杂的供电状况作出解释：一周内有超过10处电力设施遭到袭击。

需要指出的是，基辅州已根据乌克兰国家电力公司的指令实施了紧急限电。此前，DTEK公司报告称，11月7日其位于基辅州的设施因俄罗斯恐怖分子的袭击而遭受严重破坏。

在俄罗斯发动大规模袭击后，电力工作者成功稳定了第聂伯罗彼得罗夫斯克州大部分地区的供电。与此同时，帕夫洛格勒以及萨马尔区和西涅利科夫斯基区部分地区仍在实施紧急断电。

11月7日夜间，俄罗斯恐怖主义部队破坏了DTEK位于基辅州的一处电力设施。布罗瓦尔斯基区部分地区断电，恢复供电将需要较长时间。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月7日通报称，俄军袭击了连接里夫内和赫梅利尼茨基核电站与基辅的变电站。

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