在俄罗斯——这个侵略国——一批受制裁油轮于7月在通往中国的北方海航道上、维利基茨基海峡附近被冰困住。这些船只在北极圈以北约1300公里处抛锚，而两艘本可提供援助的核动力破冰船距离它们还有数天航程，OilPrice报道。

维利基茨基海峡宽约55公里，位于西伯利亚北部海岸与布尔什维克岛之间。只有一艘船成功通过该海峡。其余船只等待破冰船长达两周后，仍无法穿越该海峡，并寻找其他航线。

运输量

俄罗斯正试图增加经北方海航道运输石油和液化天然气的规模，寄望于北极冰盖减少。根据该媒体援引的路透社数据，截至2026年10月中旬，经该航线运输的俄罗斯石油约为2000万桶。这比2025年增加约50%。

与此同时，这一运输量约占俄罗斯石油海运出口总量的1%。9月底，挪威高北物流中心报告称，沿北方海航道全线运输了约200万吨货物，主要是原油，约合1500万桶。这些货物从摩尔曼斯克港出发为主，运往中国和其他亚洲国家。

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冰情与制裁限制

环保组织Bellona北极项目负责人克谢尼娅·瓦赫鲁舍娃指出，冰量减少并不一定会让航行更容易。破裂和移动的冰层可能会在狭窄海峡中堆积，没有适当冰级的船只无法通过这些海峡。

咨询公司Ambrey的分析师托马斯·阿莱克萨表示，西方制裁严重阻碍俄罗斯建造和维护北极船只及基础设施。据他称，备件和建筑材料不得不通过第三国获取，而此前从事维修工作的挪威、丹麦和荷兰公司已不再这样做。

Bellona还警告称，老旧且维护不当的影子船队油轮存在发生石油泄漏的风险。瓦赫鲁舍娃强调，在寒冷的北极环境中，石油的自然降解更慢，而俄罗斯并不公布北方海航道事故的信息。

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