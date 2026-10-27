在沙特阿拉伯，沙特阿美向欧洲炼油商提供了额外的原油货物，可于10月和11月装运。据OilPrice报道，此举发生在东西管道恢复运营以及面向欧洲客户的10月合同履约出现中断之后。

折扣现货货物

根据该媒体援引的彭博数据，Aramco在10月底以低于官方售价的价格提供现货原油货物。这些货物可从红海沿岸的延布港或埃及地中海沿岸的西迪凯里尔装运。

此后，该公司又提供了可于11月装运的额外现货货物。欧洲炼油商还获悉，他们将获得11月合同规定的全部数量。

供应与产量

10月早些时候，Aramco在一次导致东西管道停运的袭击发生后，通知欧洲客户取消当月的合同供应。据OilPrice消息，该管道已恢复运营，该公司再次提供可于10月和11月装运的货物。

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沙特阿拉伯通常每天向欧洲供应70万至80万桶原油，主要依据长期合同。由于10月供应被取消，欧洲炼油厂在现货市场寻找替代货源。交易商告诉彭博，额外的沙特供应量已经推动欧洲部分原油品种价格下降。

9月，沙特阿拉伯将产量提高约三分之一，达到每日800多万桶；此前8月的产量为三十多年来最低水平。根据国际能源署的数据，阿联酋也将产量提高至创纪录水平，而伊拉克出口正接近战前水平。

Aramco还在发展海外石油储存能力和替代出口路线。特别是，该公司签署了一项在新加坡储存石油的协议，预计将于2027年投入运营。

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