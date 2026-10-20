沙特阿拉伯与亚洲炼油厂正就2027年石油供应期限合同的条款发生争议。分歧焦点在于，今年进行的现货采购是否应计入2026年期限合同项下的供应量。

围绕供应量的争议

据OilPrice报道，亚洲炼油商坚持认为，在现货市场购买的石油数量应被计入合同数量。他们解释称，卖方无法交付协议规定的原油货物。

与此同时，据彭博社消息人士透露，沙特阿拉伯坚持要求买方承诺在2027年采购更多数量。沙特方面将此与买方今年未履行购买期限供应的合同义务联系在一起。

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现货市场的不确定性

据彭博社消息人士称，这场争议可能已经影响到现货市场：亚洲买方放缓了从沙特阿拉伯及其他中东国家采购11月装船石油的速度。由于持续的冲突以及霍尔木兹海峡局势的不确定性，亚洲炼油厂并不急于同意明年增加期限供应量。

谈判必须尽快结束，因为亚洲炼油商通常在11月订购将于2027年1月装船的现货货物。在尚不清楚1月份期限供应量的情况下，评估对中东现货货物的需求将更加困难。

与此同时，彭博社消息人士表示，ADNOC已允许部分亚洲炼油商将现货采购计入期限合同数量。各方尚未决定这一机制是否将在2027年适用。

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