美国中期选举投票日当天，汽油平均价格升至每加仑4.11美元——这是整个统计期间投票日的最高纪录。The Hill报道称，消息援引截至周二下午的GasBuddy服务数据。

此前的纪录出现在2022年

此前的最高值出现在2022年选举期间，当时平均价格约为每加仑3.75美元。该媒体援引的美国政府数据未根据通胀进行调整。

燃料成本上涨成为中期选举前竞选活动的议题之一。The Hill将高油价与霍尔木兹海峡航运受阻及伊朗发动的袭击联系起来——该海峡是石油离开波斯湾地区的重要通道。该媒体指出，目前通过这条海峡的石油比伊朗战争开始时更多，但美国的价格仍然居高不下。

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燃料价格成为竞选因素

The Hill认为，高昂的燃料支出可能会在投票最后一天影响共和党的处境。该媒体援引分析师内特·西尔弗追踪器的数据称，公众对总统唐纳德·特朗普在通胀问题上工作的平均支持率为24%，而近70%的受访者不认可他在这一领域的做法。

根据The Hill合作伙伴Decision Desk HQ的数据，特朗普的总体支持率呈20个百分点的负差。最新的路透社/益普索民调显示，近半数选民将生活成本列为投票时最重要的因素；共和党人、民主党人和独立选民中作出这一回答的比例相近。

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